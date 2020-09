Antonio_Tajani : Anche l'Onu accusa Maduro: violazioni sistematiche dei diritti umani, omicidi e torture. Quindi crimini contro l'um… - alexfoti : RT @globalistIT: Onu, Antonio Guterres: 'Nella lotta contro il virus i populismi hanno fallito' - globalistIT : Onu, Antonio Guterres: 'Nella lotta contro il virus i populismi hanno fallito' - LaVocediNewYork : @antonioguterres al mondo: “Affrontiamo la crisi più grave dalla Grande Depressione” @UN @UN_News_Centre #UNGA… - sg_post : RT @LorenzoZacchi: Le Nazioni Unite non sosterranno la reimposizione delle sanzioni all'#Iran come chiedono gli Stati Uniti fino a quando n… -

Ultime Notizie dalla rete : Onu Antonio

«Dobbiamo fare di tutto per evitare una nuova Guerra Fredda»: lo ha detto il segretario generale dell'Onu Antonio Guterres in apertura del dibattito virtuale in Assemblea Generale. «Ci stiamo muovendo ...NEW?YORK?- Le Nazioni Unite celebrano 75 anni di vita. Furono fondate dai paesi alleati vincitori sulle ceneri della Seconda Guerra nel 1945 con l'obiettivo di evitare un'altra discesa all'inferno, do ...