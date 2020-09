Nuovo appalto per il servizio di canile rifugio a Pomezia: tanti i dubbi sul testo (Di martedì 22 settembre 2020) Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa dell’Ass. Per la tutela degli animali di Pomezia in merito all’appalto del servizio di canile rifugio a Pomezia. E’ stata nominata pochi giorni fa la commissione giudicatrice che dovrà esprimersi sul Nuovo appalto biennale del servizio di canile rifugio a Pomezia (ma che riguarderà anche i Comuni di Ardea e Aprilia). Una decisione che sta tenendo tutti col fiato sospeso: tale passo determinerà infatti quanto veramente l’attuale amministrazione – già nota per varie cadute di stile in materia di cura e benessere degli animali – abbia a cuore la questione. Praticamente ci ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 22 settembre 2020) Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa dell’Ass. Per la tutela degli animali diin merito all’deldi. E’ stata nominata pochi giorni fa la commissione giudicatrice che dovrà esprimersi sulbiennale deldi(ma che riguarderà anche i Comuni di Ardea e Aprilia). Una decisione che sta tenendo tutti col fiato sospeso: tale passo determinerà infatti quanto veramente l’attuale amministrazione – già nota per varie cadute di stile in materia di cura e benessere degli animali – abbia a cuore la questione. Praticamente ci ...

