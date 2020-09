Morata ai tifosi della Juve: “Sono felice di essere di nuovo qui” (Di mercoledì 23 settembre 2020) Attraverso una stories sul profilo instagram della Juventus, Alvaro Morata, nuovo attaccante bianconero ha salutato tutti i suoi nuovi tifosi. Questo il saluto: “Ciao a tutti, sono felice di essere di nuovo qui. Spero di vedervi presto. Forza Juve”. Foto: twitter Juve L'articolo Morata ai tifosi della Juve: “Sono felice di essere di nuovo qui” proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 23 settembre 2020) Attraverso una stories sul profilo instagramntus, Alvaroattaccante bianconero ha salutato tutti i suoi nuovi. Questo il saluto: “Ciao a tutti, sonodidiqui. Spero di vedervi presto. Forza”. Foto: twitterL'articoloai: “Sonodidiqui” proviene da Alfredo Pedullà.

DiMarzio : #Morata, messaggio ai tifosi dell'#AtleticoMadrid: 'Momenti che non dimenticherò mai' - TuttoMercatoWeb : Morata scrive ai tifosi dell'Atletico: 'Giocare per voi una delle cose più belle che mi siano capitate' - Sport_Mediaset : #Juve: #Morata al #JMedical per le visite, poi la firma 'Bentornato Alvaro!' Così lo accolgono i tifosi dopo quatt… - Fprime86 : RT @TUTTOJUVE_COM: #Morata saluta i tifosi bianconeri: 'Felice di essere di nuovo qui. Forza @juventusfc ' - Fprime86 : RT @TUTTOJUVE_COM: VIDEO - MORATA saluta i tifosi bianconeri: 'Felice di essere di nuovo qui. Forza Juve!' -