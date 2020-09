Luis Suarez e l' inchiesta giudiziaria sulla sua prova di italiano

(Di martedì 22 settembre 2020) AGI - L'esame disostenuto a Perugia daper ottenere la cittadinanza diventa un caso giudiziario, con quattro indagati per rivelazioni di segreto d'ufficio per aver anticipato le domande al candidato. La Guardia di finanza del capoluogo umbro ha rilevato irregolarità nellalinguistica del 17 settembre. "Dalle attività investigative è risultato che gli argomenti oggetto dellad'esame sono stati preventivamente concordati con il candidato e che il relativo punteggio è stato attribuito prima ancora dello svolgimento della stessa, nonostante sia stata riscontrata, nel corso delle lezioni a distanza svolte dai docenti dell'Ateneo, una conoscenza elementare della lingua italiana": è quanto si legge in una ...

Il vertice fra l’entourage di Suarez e Bartomeu si è concluso in maniera positiva: l’uruguaiano può passare all’Atletico Madrid È stata una giornata piuttosto intensa per Luis Suarez. Oltre ...PERUGIA. «Deve passare. Con 10 milioni a stagione di stipendio non glieli puoi far saltare perché non ha il B1». E' la frase chiave nelle intercettazioni contenute nel decreto di sequestro probatorio ...