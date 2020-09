Le troniste non lo vogliono, Facundo mandato via da Maria De Filippi: 'Te ne devi andare' (Di martedì 22 settembre 2020) Eliminazione a sorpresa nel corso del trono classico di 'Uomini e Donne' andato in onda martedì 22 settembre. Il corteggiatore argentino, Facundo , è stato mandato via da Sophie , la tronista per cui ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 22 settembre 2020) Eliminazione a sorpresa nel corso del trono classico di 'Uomini e Donne' andato in onda martedì 22 settembre. Il corteggiatore argentino,, è statovia da Sophie , la tronista per cui ...

MenoTele : Le due troniste più respingenti che si siano mai viste. Non reggono la concorrenza delle 40enni over #UominieDonne - Malesandr4 : RT @Gif_di_Tina: #uominiedonne Si ci crediamo. Hanno capito che se stanno con le troniste e non sono cagati se ne vanno a casa, se stanno n… - sweetdrms_ : Comunque adesso i corteggiatori non appena si rendono conto di non avere chance con le troniste vanno diretti all’o… - Gif_di_Tina : #uominiedonne Si ci crediamo. Hanno capito che se stanno con le troniste e non sono cagati se ne vanno a casa, se s… - MNoiose : Jessica è una delle poche troniste vere e con carattere che non bada alle telecamere #UominieDonne -