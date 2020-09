La Juventus twitta: “Alvaro Morata is back in town”! (Di martedì 22 settembre 2020) di Redazione. “back in town” – bentornato in città – scrive la Juventus sui propri account social per dare il benvenuto ad Alvaro Morata. L’attaccante, atterrato nella notte all’aeroporto di Torino Caselle, è pronto a ricominciare l’avventura in bianconero: oggi le visite mediche, poi è atteso alla Continassa per la prima sgambata insieme al resto … Leggi su freeskipper (Di martedì 22 settembre 2020) di Redazione. “in town” – bentornato in città – scrive lasui propri account social per dare il benvenuto ad Alvaro. L’attaccante, atterrato nella notte all’aeroporto di Torino Caselle, è pronto a ricominciare l’avventura in bianconero: oggi le visite mediche, poi è atteso alla Continassa per la prima sgambata insieme al resto …

Il fuoriclasse portoghese della Juve su Twitter: "Sicura, incantevole e straordinariamente bella, Madeira è già l’Isola più bella per me" TORINO - Se l'isola di Madeira ha raggiunto una certa notoriet ...

Intrigo Suarez, i tifosi della Juve hanno una certezza

L’affare Suarez si sta trasformando sempre più in un intrigo. Quale sarà il destino del Pistolero? Dopo l’esame di italiano, sostenuto e passato a tempo di record, l’iter per l’ottenimento del passapo ...

