“La Juve voleva far uscire Suarez dal retro per non far scoprire che non conosceva l’italiano”

(Di martedì 22 settembre 2020) L’esame-farsa di italiano, per Luis, si sarebbe potuto notare già all’uscita dell’Università di Perugia, se l’attaccante uruguaiano avesse provato a parlare in italiano per rispondere alle domande dei giornalisti presenti. Un rischio che lantus non avrebbe voluto correre e per questo, stando alle parole del colonnello della Guardia di Finanza Selvaggio Sarri, «si preoccupava di farda vie secondarie per evitare che venisse intervistato dai giornalisti e tutti si accorgessero che non sapeva parlare italiano». Ilscena è stato svelato durante l’intervento del colonnello Sarri a Radio Punto Nuovo, in cui ha fatto chiarezza sullo stato attuale delle indagini e delle eventuali responsabilità, che al momento ...