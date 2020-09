Giornalisti minacciati: il supporto della polizia tra indagini e seminari (Di martedì 22 settembre 2020) Voluto dal ministro dell'Interno Lamorgese, è stato sottoscritto un protocollo di intesa con l'ordine nazionale dei Giornalisti. Prevede l'aiuto dei reporter nell’attività di comunicazione per aumentare la percezione di sicurezza dei cittadini, dall’altro la conoscenza dei... Leggi su repubblica (Di martedì 22 settembre 2020) Voluto dal ministro dell'Interno Lamorgese, è stato sottoscritto un protocollo di intesa con l'ordine nazionale dei. Prevede l'aiuto dei reporter nell’attività di comunicazione per aumentare la percezione di sicurezza dei cittadini, dall’altro la conoscenza dei...

Giornalisti minacciati e il supporto delle forze di polizia. Voluto dal ministro dell’Interno Luciana Lamorgese, è stato sottoscritto oggi a Roma un protocollo d’Intesa tra il vice direttore generale ...

Un presidio di lettura in memoria di Giancarlo Siani, dove arriva la cultura la camorra arretra

La delegazione di Fnsi e Sugc si è recata nella redazione del quotidiano Il Mattino per salutare il direttore Federico Monga e i giornalisti e rinnovare ... mediatica nei confronti di tutti i ...

Giornalisti minacciati e il supporto delle forze di polizia. Voluto dal ministro dell'Interno Luciana Lamorgese, è stato sottoscritto oggi a Roma un protocollo d'Intesa tra il vice direttore generale ...