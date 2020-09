‘Gf Vip 5′ | Tommaso Zorzi spiega perché ha difficoltà a relazionarsi con i ragazzi della Casa Poi prende una decisione sul suo rapporto con Franceska Pepe

Leggi su isaechia

(Di martedì 22 settembre 2020) Quello che è rimasto più colpito dall’incontro tra Guenda Goria e il padre Amedeo Goria, avvenuto ieri sera in diretta durante la terza puntata del Grande Fratello Vip 5, è stato senza dubbio, che in un momento di confidenze con Pierpaolo Pretelli e Enock Barwuah ha raccontato meglio ilche ha con il padre. L’influencer sembra sentire molto la mancanzafigura paterna e ai suoi compagni di viaggio più fidati hato: “Un genitore non deve mai pensare che il figlio non abbia più bisogno di lui, anche se affermato ed adulto. Io non ho un papà, è l’ultima persona che chiamerei, penso che lui abbia messo in ordine le sue priorità ed io non sono tra quelle. Questo aspetto mi manca ...