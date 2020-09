Gastel: "Obama, Bebe e gli altri, ritratti con l'anima" (Di martedì 22 settembre 2020) Poeta, nipote di Luchino Visconti, il grande fotografo di moda espone una galleria di 200 volti al MAXXI di Roma: "La Vio, occhi da super eroina" Leggi su quotidiano (Di martedì 22 settembre 2020) Poeta, nipote di Luchino Visconti, il grande fotografo di moda espone una galleria di 200 volti al MAXXI di Roma: "La Vio, occhi da super eroina"

L’apertura della mostra di Giovanni Gastel al Maxxi: grand seigneur abilissimo ad ammantare ... quindici personaggi notissimi, da Barack Obama a Bebe Vio, una volta approvato in via del tutto teorica ...

Sguardi, contatti, impressioni che devono essere fermate, fotografate. “The People I like” di Giovanni Gastel, a cura di Uberto Frigerio, è il racconto personale e profondo di centinaia d'incontri che ...

