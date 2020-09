Fulvio Abbate “affonda” Tommaso Zorzi al GF Vip: “Mediocrità glamour, arrogante e insopportabile” (Di martedì 22 settembre 2020) Fulvio Abbate, in nomination insieme a Massimiliano Morra, Matilde Brandi e Franceska Pepe, al termine della terza puntata del Grande Fratello Vip, ha espresso il suo punto di vista su Tommaso Zorzi e non ci è certo andato giù particolarmente leggero. Fulvio Abbate “affonda” Tommaso Zorzi al GF Vip: “Mediocrità glamour” C’è una presenza con... L'articolo Fulvio Abbate “affonda” Tommaso Zorzi al GF Vip: “Mediocrità glamour, arrogante e insopportabile” proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di martedì 22 settembre 2020), in nomination insieme a Massimiliano Morra, Matilde Brandi e Franceska Pepe, al termine della terza puntata del Grande Fratello Vip, ha espresso il suo punto di vista sue non ci è certo andato giù particolarmente leggero.“affonda”al GF Vip: “Mediocrità” C’è una presenza con... L'articolo“affonda”al GF Vip: “Mediocritàe insopportabile” proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

GrandeFratello : Serata di nuovi ingressi nella Casa di #GFVIP. Varcheranno la Porta Rossa: Elisabetta Gregoraci, Fulvio Abbate, Ste… - abigailswisdom : Fulvio Abbate è andato al Grande Fratello per farsi insultare dai ggiovani del Twitter. - Notiziedi_it : Fulvio Abbate critica duramente Tommaso Zorzi. Le forti parole - GioielloEgidio : @lageloni @marcotravaglio @AndreaScanzi Non teme di essere ridicola? Io per esempio la vedo già al grande fratello… - ilariawawa : Strano che Fulvio Abbate stia facendo riferimenti sessuali, non li fa mai. Davvero strano #gfvip -