Fifa 21, non ci sarà la Demo (Di martedì 22 settembre 2020) Dovranno aspettare fino al 9 ottobre gli appassionati di Fifa 21 per provare il nuovo gioco. Già, perchè contrariamente a quanto accadeva gli anni scorsi, Ea Sports non realizzerà nessuna Demo. Proprio la versione di prova era attesa per questi giorni, stando alle statistiche che vedevano la sua uscita un paio di settimane prima della messa in vendita del game. E invece con un messaggio su Twitter Ea Sports ha annunciato che "Non lanceremo una Demo per Fifa 21". Il perchè, spiegano i creatori del celebre gioco di simulazione calcistica: "abbiamo preso la decisione di concentrare il tempo del nostro team di sviluppo sul fornire la migliore esperienza di gioco completa per le console della generazione corrente e della prossima".

