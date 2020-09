Facundo cacciato da Uomini e Donne: lo sfogo dell’ex corteggiatore a telecamere spente (Di martedì 22 settembre 2020) La cacciata di Facundo: verrà ricordata così la puntata di Uomini e Donne andata in onda martedì 22 settembre 2020. Il giovane e palestratissimo argentino si è visto rapidamente ‘derubricato’ dalla fitta agenda delle due troniste attualmente sedute sullo scranno del programma, Sophie Codegoni e Jessica Antonini. Tutto ha avuto inizio quando, in un momento … L'articolo Facundo cacciato da Uomini e Donne: lo sfogo dell’ex corteggiatore a telecamere spente proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di martedì 22 settembre 2020) La cacciata di: verrà ricordata così la puntata diandata in onda martedì 22 settembre 2020. Il giovane e palestratissimo argentino si è visto rapidamente ‘derubricato’ dalla fitta agenda delle due troniste attualmente sedute sullo scranno del programma, Sophie Codegoni e Jessica Antonini. Tutto ha avuto inizio quando, in un momento … L'articoloda: lodell’exproviene da Gossip e Tv.

zazoomblog : Oggi a Uomini e Donne: Facundo cacciato malamente dallo studio (video) - #Uomini #Donne: #Facundo #cacciato… - lascassapalle : Povero #Facundo! Voleva corteggiare entrambe le troniste, creare teatrini e inutili gelosie.. Per poi diventare… - tatysaid : Premesso che la trovo adorabile come corteggiatrice, si vede proprio la differenza di trattamento quando piaci alla… - lisastruggletwt : io non ho capito molto bene cos'ha fatto facundo per essere cacciato così #UominieDonne - _hi_rob : Ma Facundo che ha fatto che le troniste l’hanno cacciato proprio?#uominiedonne -