Equinozio 2020 | l’autunno inizia il 22 settembre e non è in ritardo

(Di martedì 22 settembre 2020) L’autunno 2020 comincia di martedì, nel pomeriggio, e, come quello degli ultimi quattro anni non comincia il 21 settembre. Quello della data fissa per l’inizio delle stagioni è un mito da sfatare. L’equinozio è un attimo che quest’anno cade alle 15 e 30 di martedì 22 settembre.