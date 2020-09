"Ciò che Mattarella deve smentire". Urne chiuse, guerra aperta: il pesantissimo affondo di Giorgia Meloni (Di martedì 22 settembre 2020) Tra i vincitori di questa tornata elettorale c'è sicuramente Giorgia Meloni: Fratelli d'Italia cresce in ogni regione d'Italia, unico partito a farlo, e c'è la sua firma nella vittoria, storica e ampia, nelle Marche, dove il candidato Francesco Acquaroli ha il "timbro" FdI. E la Meloni ribadisce i concetti espressi a caldo anche al Corriere della Sera, in un'intervista in cui ricorda: "Con il centrodestra 15 regioni. FdI cresce ovunque, il governo non è più forte", sottolinea. Dunque, insiste: "La maggioranza ha perso un'altra Regione, il Ms si sta riducendo ai minimi termini, il loro vantaggio anche dove hanno vinto è sempre più ridotto. La sinistra ha giocato sulla paura di perdere la Toscana come aveva fatto con l'Emilia Romagna, per far passare come una vittoria l'essersi riconfermata in ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 22 settembre 2020) Tra i vincitori di questa tornata elettorale c'è sicuramente: Fratelli d'Italia cresce in ogni regione d'Italia, unico partito a farlo, e c'è la sua firma nella vittoria, storica e ampia, nelle Marche, dove il candidato Francesco Acquaroli ha il "timbro" FdI. E laribadisce i concetti espressi a caldo anche al Corriere della Sera, in un'intervista in cui ricorda: "Con il centrodestra 15 regioni. FdI cresce ovunque, il governo non è più forte", sottolinea. Dunque, insiste: "La maggioranza ha perso un'altra Regione, il Ms si sta riducendo ai minimi termini, il loro vantaggio anche dove hanno vinto è sempre più ridotto. La sinistra ha giocato sulla paura di perdere la Toscana come aveva fatto con l'Emilia Romagna, per far passare come una vittoria l'essersi riconfermata in ...

ShooterHatesYou : Pare di capire che al #Referendum abbia prevalso il sì. Ci sta. Vox populi vox dei. Ora scusate ma mi siedo qui e… - matteosalvinimi : Come sempre e più di sempre, anche questa volta dico GRAZIE ai milioni di Italiane e di Italiani che ci hanno dato… - matteosalvinimi : Non smetterò mai di lottare per il futuro dei nostri figli e del nostro Paese, perché credo nell’instancabile forza… - nicolettagrima2 : RT @TonyRaffael10: @matteorenzi @EugenioGiani Tu ,invece, cosa fai nel frattempo ? Te ne torni nel Pd ? ...dato che il tuo partito non arri… - missamericanav : RT @autoscribo: Periodo che mi permettesse di mettere qualcosa da parte una volta iniziata l' università. Ma così non è stato. Tutti i risp… -

Ultime Notizie dalla rete : Ciò che Quel pensiero critico che ci appartiene | il manifesto Il Manifesto SOTTOBOSCO - Un 3-0 confortante. Per qualcuno questi

Buonissima la prima. E non era facile. Non lo era per la Juve società, messa sulla graticola per i conti in rosso e per un mercato meno scintillante rispetto a quello di altre pretendenti al titolo. N ...

L'analisi di Sportmediaset: "Prove di nuova Juve: con Kulusevski, McKennie e... Pirlo"

Dopo la vittoria conquistata contro la Sampdoria, Sportmediaset ha provato ad analizzare la prestazione della nuova Juventus: "Diciamolo subito: quella vista contro la Sampdoria all'esordio stagionale ...

Buonissima la prima. E non era facile. Non lo era per la Juve società, messa sulla graticola per i conti in rosso e per un mercato meno scintillante rispetto a quello di altre pretendenti al titolo. N ...Dopo la vittoria conquistata contro la Sampdoria, Sportmediaset ha provato ad analizzare la prestazione della nuova Juventus: "Diciamolo subito: quella vista contro la Sampdoria all'esordio stagionale ...