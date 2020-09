Camorra | il boss Pasquale Zagaria torna in carcere

(Di martedì 22 settembre 2020) Ilai domiciliari per le misure legate all'emergenza coronavirus. Il suo caso aveva aperto lo scandalo scarcerazioni

Torna in carcere Pasquale Zagaria, ergastolano e fratello del capoclan dei Casalesi Michele. Il boss è stato trasferito questa mattina nel carcere di Opera a Milano, la struttura individuata dal Dap c ...ROMA - Stop agli arresti domiciliari del boss Pasquale Zagaria. Da pochi minuti è di nuovo in carcere. Questa volta a Opera. Il suo caso aveva aperto lo scandalo delle scarcerazioni di importanti mafi ...