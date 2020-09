A Mantova Palazzi trionfa col 70% delle preferenze | tracollo del centrodestra

Leggi su dire

(Di martedì 22 settembre 2020) MILANO – Alla guida di Mantova ci sara’ ancora Mattia Palazzi. Per l’ex sindaco uscente, sostenuto dal Pd, e’ un vero e proprio trionfo. Palazzi infatti, ha ottenuto oltre il 70% delle preferenze. Grande risultato anche per la sua lista civica ‘Palazzi2020′, la piu’ votata in assoluto (30%), meglio anche del Partito Democratico (27%). Per Stefano Rossi invece, e’ un tracollo assoluto. Il candidato del centrodestra non va oltre il 21% delle preferenze, con la Lega che non arriva al 10%. Dovrebbe entrare in consiglio anche il Movimento 5 Stelle, con Gloria Costani che si aggira intorno al 4% delle preferenze.