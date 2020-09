Windows 10: disponibile un fix per le prestazioni (Di lunedì 21 settembre 2020) Il nuovo aggiornamento di Windows 10, numerato “KB4576754”, sostituisce l’aggiornamento difettoso “KB4559309” portando le seguenti correzioni. Windows 10 – I problemi di KB4559309 Il precedente aggiornamento cumulativo di Windows 10, destinato alla sostituzione di Edge Legacy, ha portato con sé dei problemi legati alle prestazioni. Molti utenti hanno registrato una serie di rallentamenti, alcuni dei quali direttamente nella fase di avvio del PC, mentre una piccola parte ha notificato la presenza di “freeze” di piccola e media entità. Microsoft ha provveduto ad aggiornare Windows 10 passando all’aggiornamento “KB4576754” che sostituisce completamente il precedente “KB4559309”. Mediante questa sostituzione è ... Leggi su windowsinsiders (Di lunedì 21 settembre 2020) Il nuovo aggiornamento di10, numerato “KB4576754”, sostituisce l’aggiornamento difettoso “KB4559309” portando le seguenti correzioni.10 – I problemi di KB4559309 Il precedente aggiornamento cumulativo di10, destinato alla sostituzione di Edge Legacy, ha portato con sé dei problemi legati alle. Molti utenti hanno registrato una serie di rallentamenti, alcuni dei quali direttamente nella fase di avvio del PC, mentre una piccola parte ha notificato la presenza di “freeze” di piccola e media entità. Microsoft ha provveduto ad aggiornare10 passando all’aggiornamento “KB4576754” che sostituisce completamente il precedente “KB4559309”. Mediante questa sostituzione è ...

blackeyes972 : Abilitare la modalità Ultimate Performance in Windows 10 La modalità Ultimate Performance (prestazioni eccellenti)… - INBot11 : RT @focusTECHit: Windows 10, l'#Aggiornamento di ottobre 2020 è ora disponibile per i beta tester - #Microsoft #Ottobre2020 #Windows10 | ht… - focusTECHit : Windows 10, l'#Aggiornamento di ottobre 2020 è ora disponibile per i beta tester - #Microsoft #Ottobre2020… - blackeyes972 : Abilitare la modalità Ultimate Performance in Windows 10 La modalità Ultimate Performance (prestazioni eccellenti)… - HTNOVO : #Windows10 #October2020Update disponibile in versione finale -

Ultime Notizie dalla rete : Windows disponibile Windows 10, l’aggiornamento di ottobre 2020 è ora disponibile per i beta tester FocusTECH Canon EOS Webcam: registrazione e nuovi modelli

Disponibile l'aggiornamento del software Canon EOS Webcam che introduce la registrazione video e il supporto a nuovi modelli (ora in tutto sono 42). Oggi Canon annuncia il rilascio di un aggiornamento ...

Windows 10, l’aggiornamento di ottobre 2020 è ora disponibile per i beta tester

Microsoft ha dichiarato di aver finalizzato il suo prossimo aggiornamento per Windows 10, nome in codice 20H2, che ora ha rilasciato ai beta tester come update del mese di ottobre 2020. “Riteniamo che ...

Windows 10: AMD, NVIDIA e Intel rilasciano i nuovi driver di settembre

Mentre Microsoft sta preparando l’October 2020 Update per Windows 10 (chiamato anche 20H2) per la distribuzione su tutti i PC, altre aziende come AMD, NVIDIA e Intel hanno pubblicato i loro aggiorname ...

Disponibile l'aggiornamento del software Canon EOS Webcam che introduce la registrazione video e il supporto a nuovi modelli (ora in tutto sono 42). Oggi Canon annuncia il rilascio di un aggiornamento ...Microsoft ha dichiarato di aver finalizzato il suo prossimo aggiornamento per Windows 10, nome in codice 20H2, che ora ha rilasciato ai beta tester come update del mese di ottobre 2020. “Riteniamo che ...Mentre Microsoft sta preparando l’October 2020 Update per Windows 10 (chiamato anche 20H2) per la distribuzione su tutti i PC, altre aziende come AMD, NVIDIA e Intel hanno pubblicato i loro aggiorname ...