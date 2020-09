Viabilità Roma Regione Lazio del 21-09-2020 ore 17 | 15

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 21 settembre 2020) VIABILITÀ DEL 21 SETTEMBREORE 17.05 FEDERICO DI LERNIA BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASEGNALIAMO IN LOCALITA’ GROTTAFERRATA A CAUSA DI UN ALLAGAMENTO TRAFFICO BLOCCATO SULLA SP216 MAREMMANA, SP215 TUSCOLANA E SULLA SR218 ROCCA DI PAPA. PRESTARE ATTENZIONE SULLA A1 FIRENZERALLENTAMENTI PER MALTEMPO TRA LA DIRAMAZIONENORD E GUIDONIA MONTECELIO IN DIREZIONE NAPOLI SULLA DIRAMAZIONESUD SI RAMMENTA NEI DUE SENSI PER MALTEMPO TRA MONTEPORZIO CATONE E SAN CESAREO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE TRA FIORNETNI E IL RACCORDO IN USCITA DALLA CAPITALE SUL RACCORDO CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA DIRAMAZIONENORD E PRENETINA. IN ESTERNA CODE TRA LAURENTINA E ...