Una guida completa per proteggersi dal furto di immagini online (Di lunedì 21 settembre 2020) Negli ultimi due decenni, i fotografi e i creatori di immagini si sono trovati in una battaglia immensa ma praticamente inosservata: la battaglia per proteggersi dal furto di immagini online. Nonostante il fatto che nella maggior parte dei paesi i fotografi siano titolari dei diritti d’autore dal momento in cui scattano una foto, i loro privilegi di copyright e il loro reddito sono scesi a livelli senza precedenti. Si stima infatti che ogni giorno vengano rubate circa 2,5 miliardi e mezzo di foto. Per i creatori di immagini che si affidano in gran parte al denaro proveniente dalle loro foto coperte da copyright, questi furti possono avere un effetto devastante sui loro redditi. Con così tante immagini che vengono continuamente rubate, è facile per i ... Leggi su fotografareindigitale (Di lunedì 21 settembre 2020) Negli ultimi due decenni, i fotografi e i creatori disi sono trovati in una battaglia immensa ma praticamente inosservata: la battaglia perdaldi. Nonostante il fatto che nella maggior parte dei paesi i fotografi siano titolari dei diritti d’autore dal momento in cui scattano una foto, i loro privilegi di copyright e il loro reddito sono scesi a livelli senza precedenti. Si stima infatti che ogni giorno vengano rubate circa 2,5 miliardi e mezzo di foto. Per i creatori diche si affidano in gran parte al denaro proveniente dalle loro foto coperte da copyright, questi furti possono avere un effetto devastante sui loro redditi. Con così tanteche vengono continuamente rubate, è facile per i ...

Come arrivò alla Juventus, Guido Marchi partecipò subito ai campionati di Terza Categoria. L’anno successivo, il 1914, prese parte al campionato riserve che sfuggì alla Juventus, dopo una palpitante ...

Secondo le informazioni apprese la donna si trovava in strada e stava camminando all'altezza del civico 177 quando, per cause non note e ancora in corso d'accertamento, improvvisamente un'auto, una ...

AMELIA «L’evento tragico di Flavio e Gianluca ha fatto emergere un dato nazionale ed europeo allarmante. L’età dei consumatori si è abbassata in modo impressionante. In questi tre mesi sono entrati in ...

