Ultime Notizie Roma del 21-09-2020 ore 15 | 10

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 21 settembre 2020)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione lunedì 21 settembre in studio Giuliano Ferrigno coronavirus apertura oltre la metà dei dipartimenti francesi è stata dichiarata zona rossa i Stati Uniti sfiorano Intanto le 200 mila vittime impennata dei contagi in Belgio più 64% è un Bretagna dicono gli esperti se non si torna misure di contenimento si rischiano 200 morti al giorno in India 5,4 milioni di casi ma il Taj Mahal riapre ai turisti e al 31 agosto l’INAIL 52209 contagi sul lavoro il 19,4% di quelli totali morti con il covid infettati nel luogo di lavoro dall’inizio della pandemia sono 303 27 rispetto a luglio referendum si sono aperti alle 7 oggi i seggi per la seconda giornata delle consultazioni elettorali si è votato per il referendum suppletive del Senato regionali amministrative nel primo ...