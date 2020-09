UE | più risorse a Lombardia e Sicilia per limitare impatto Covid

Leggi su quifinanza

(Di lunedì 21 settembre 2020) (Teleborsa) – La Commissione Europea ha approvato la riallocazione di oltre 660 milioni di euro di fondi di coesione per far fronte alla crisi del coronavirus in Italia, modificando due programmi operativi regionali (PO) in. Elisa Ferreira, Commissaria per la Coesione e le riforme, ha dichiarato: “Sono felice di approvare queste modifiche al programma per l’Italia, uno dei Paesi più colpiti dalla pandemia. L’iniziativa di investimento nella lotta al coronavirus sta dando risultati realmente positivi, che consentiranno all’Italia e agli altri Stati membri dell’UE di superare questa crisi”. “Laavrà – ha spiegato – così l’opportunità di rafforzare i propri servizi sanitari, con oltre 193 milioni di euro e ...