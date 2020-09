Uccide il figlio di 11 anni poi si spara Sui social spiega perché

(Di lunedì 21 settembre 2020) Un lungo viaggio insieme. Così in un lungo post suil'operaio 47enne di Rivara Canavese ha lasciato intendere il gesto che avrebbe compiuto poco più tardi, l'omicidio dele poi il suo suicidio, con la stessa arma, una pistola. Nel post l'uomo racconta il proprio disagio e il proprio malessere, chiede silenzio e rispetto per la sua famiglia eche lui e ilsarebbero partiti per un lungo viaggio "dove nessuno ci potrà dividere, lontano da tutto, lontano dalla sofferenza".

fanpage : Torino, uccide il figlio di 11 anni e si suicida: “Ho perso la mia battaglia contro la depressione” #21settembre - Corriere : Il dramma nella notte: operaio uccide il figlio di 11 anni e poi si spara - Agenpress : Torino. Uccide il figlio di 11 anni e si suicida. Su Facebook l'annuncio della tragedia - angiuoniluigi : RT @fanpage: Torino, uccide il figlio di 11 anni e si suicida: “Ho perso la mia battaglia contro la depressione” #21settembre - Grillo92 : RT @repubblica: Operaio uccide il figlio di undici anni e poi si spara: dramma nel Torinese [di CARLOTTA ROCCI] [aggiornamento delle 07:55]… -

Ultime Notizie dalla rete : Uccide figlio

Milano, 21 set. (LaPresse) - Aveva annunciato con un post su Facebook che avrebbe ucciso il figlio di 11 anni, l'uomo di 47 che nella notte ha sparato al piccolo per poi togliersi la vita a Rivara, in ...Dramma nella notte nel Torinese: un uomo di 47 anni ha ucciso il figlio di 11 e poi si è tolto la vita a Rivara, nel Canavese. Il 47enne, operaio in un’azienda meccanica, ha utilizzato una pistola non ...(ANSA) - TORINO, 21 SET - Tragedia nella notte in un'abitazione di via Beltramo a Rivara (Torino). Un uomo di 47 anni, italiano, operaio in un'azienda meccanica, ha utilizzato una pistola non legalmen ...