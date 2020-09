Tommaso Zorzi rientra in casa dopo la febbre di oggi a 39 (Di lunedì 21 settembre 2020) Tommaso Zorzi rientra nella casa del Grande Fratello Vip. L’influencer era stato portato dai medici in ospedale intorno alla mezzanotte, perché aveva la febbre a 39. I coinquilini, dopo alcune ore in attesa di notizie, hanno finalmente potuto riabbracciare Zorzi, rientrato in casa dopo i controlli medici di routine. Per lui solo una forte sinusite. Ad annunciare l’uscita di Tommaso Zorzi, dopo diverse segnalazioni di utenti su Twitter, era stata Federica Panicucci in diretta a Mattino 5. Anche questa volta il malore non avrebbe nulla a che fare con il Covid, ma sarebbe causato da una forte sinusite che lo attanaglia dal suo primo ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 21 settembre 2020)nelladel Grande Fratello Vip. L’influencer era stato portato dai medici in ospedale intorno alla mezzanotte, perché aveva laa 39. I coinquilini,alcune ore in attesa di notizie, hanno finalmente potuto riabbracciareto ini controlli medici di routine. Per lui solo una forte sinusite. Ad annunciare l’uscita didiverse segnalazioni di utenti su Twitter, era stata Federica Panicucci in diretta a Mattino 5. Anche questa volta il malore non avrebbe nulla a che fare con il Covid, ma sarebbe causato da una forte sinusite che lo attanaglia dal suo primo ...

