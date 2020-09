Tim e Università di Padova insieme per la didattica a distanza (Di lunedì 21 settembre 2020) Sostenere la didattica a distanza, agevolando gli studenti e le loro famiglie nella fruizione dei corsi e nell’impiego dei servizi digitali. È questa la missione di Tim e dell’Università degli studi di Padova. Le due realtà hanno così siglato un accordo che prevede la fornitura a condizioni agevolate da parte dell’azienda di telecomunicazioni di 48.000 sim con profilo dati di 60 gb mensili e il noleggio di altrettanti modem Lte/wifi da destinare gratuitamente a tutti gli studenti (iscritti regolari fino al primo anno fuori corso) per garantire loro l’accesso senza costi alla didattica digitale e ai servizi digitali dell’Ateneo veneto.«Non vogliamo rinunciare al patrimonio più importante dell’ateneo patavino: le nostre studentesse e i nostri ... Leggi su panorama (Di lunedì 21 settembre 2020) Sostenere la, agevolando gli studenti e le loro famiglie nella fruizione dei corsi e nell’impiego dei servizi digitali. È questa la missione di Tim e dell’Università degli studi di. Le due realtà hanno così siglato un accordo che prevede la fornitura a condizioni agevolate da parte dell’azienda di telecomunicazioni di 48.000 sim con profilo dati di 60 gb mensili e il noleggio di altrettanti modem Lte/wifi da destinare gratuitamente a tutti gli studenti (iscritti regolari fino al primo anno fuori corso) per garantire loro l’accesso senza costi alladigitale e ai servizi digitali dell’Ateneo veneto.«Non vogliamo rinunciare al patrimonio più importante dell’ateneo patavino: le nostre studentesse e i nostri ...

