Scoperto un buco nero grande 142 volte il Sole

(Di lunedì 21 settembre 2020) È statoun enorme142il. Grazie alle antenne Virgo e LIGO - progetto di collaborazione scientifica internazionale al quale partecipano anche studiosi italiani - che captano le onde gravitazionali nell'universo, gli astronomi hanno potuto osservare quelle generate dalla fusione di due elementi cosmicimente massicci: due buchi neri di 66 e 85 masse solari, che hanno prodotto uncomplessivo di circa 142 masse solari. Ilfinale denominato GW190521 si trova in un intervallo di massa in cui nessunè mai stato osservato prima, né tramite onde gravitazionali, né con ...

Un team di fisici del New Jersey Institute of Advanced Studies e della Princeton University ha scoperto qualcosa che fino ad ora sembrava impossibile: un modo “sicuro” per inviare una persona attraver ...Per diversi anni astronomi e cosmologi hanno teorizzato l’esistenza di un ulteriore pianeta con una massa dieci volte maggiore di quella della Terra, situato nelle regioni più esterne del sistema sola ...La somma “algebrica” delle masse iniziali è 151 masse solari, circa 9 masse solari in più rispetto alla massa del buco nero prodotto. Ora questo evento è stato osservato e verificato e… Leggi ...