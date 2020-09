Rete Unica, restano perplessità sul progetto. Open Fiber è la Tesla italiana (Di lunedì 21 settembre 2020) (Teleborsa) – I mercati continuano a guardare con prudenza il progetto Rete Unica, a causa delle incertezze macroeconomiche e del profilo dell’operazione, e non premiano TIM, che “sconta il fatto di essere un incumbent” ripropostosi in qualità di operatore verticale in un contesto economico in progressivo deterioramento. Ben diverso l’atteggiamento rispetto ad Open Fiber, una società che fa capo ad un gruppo energetico internazionale qual è Enel, un’azienda che guarda al futuro, assimilabile ad una Tesla, in un contesto in evoluzione del settore delle tlc. Lo ha spiegato Francesco De Leo, Presidente di Kaufmann & Partners ed ex direttore generale di Telecom Italia, in una intervista rilasciata a Key4Biz sul ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 21 settembre 2020) (Teleborsa) – I mercati continuano a guardare con prudenza il, a causa delle incertezze macroeconomiche e del profilo dell’operazione, e non premiano TIM, che “sconta il fatto di essere un incumbent” ripropostosi in qualità di operatore verticale in un contesto economico in progressivo deterioramento. Ben diverso l’atteggiamento rispetto ad, una società che fa capo ad un gruppo energetico internazionale qual è Enel, un’azienda che guarda al futuro, assimilabile ad una, in un contesto in evoluzione del settore delle tlc. Lo ha spiegato Francesco De Leo, Presidente di Kaufmann & Partners ed ex direttore generale di Telecom Italia, in una intervista rilasciata a Key4Biz sul ...

TerraDiPalma : RT @Radio3scienza: Oggi è la Giornata Mondiale dell'Alzheimer, ne parliamo con la neurologa #BiancamariaGuarnieri. #Airalzh è l'unica rete… - All4Internet : RT @FrancoBassanini: Rete Unica. De Leo (Kaufmann): ‘Ecco perché Open Fiber è come Tesla. Perché è un’azienda proiettata verso il futuro e… - Supercom_It : RT @FrancoBassanini: Rete Unica. De Leo (Kaufmann): ‘Ecco perché Open Fiber è come Tesla. Perché è un’azienda proiettata verso il futuro e… - Key4biz : RT @FrancoBassanini: Rete Unica. De Leo (Kaufmann): ‘Ecco perché Open Fiber è come Tesla. Perché è un’azienda proiettata verso il futuro e… - rafbarberio : RT @FrancoBassanini: Rete Unica. De Leo (Kaufmann): ‘Ecco perché Open Fiber è come Tesla. Perché è un’azienda proiettata verso il futuro e… -