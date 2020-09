Responsabilità e impegno sociale delle imprese | nasce «The Fair Index»

Leggi su vanityfair

(Di lunedì 21 settembre 2020) La qualità di un prodotto o di un servizio certo incide nella scelta, ma sempre più dobbiamo anche considerare l’impatto che le nostre scelte hanno in termini sociali e di sostenibilità: se un oggetto è sì bellissimo, ma danneggia l’ambiente o è manufatto da persone sfruttate, diciamo che quel prodotto perde il suo appeal, o quanto meno dovrebbe perderlo. Nasce così The Fair Index, che permette di misurare la responsabilità delle aziende in termini di equità, dignità e rispetto delle persone e dell’ambiente.