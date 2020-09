Referendum: Sileri, 'realizzata idea per anni nel cassetto' (Di lunedì 21 settembre 2020) Roma, 21 set. (Adnkronos) - "Referendum , un sì al 70%. Per il quale voglio ringraziare i cittadini, che vogliono una politica in grado di portare avanti le idee e realizzarle. Oggi abbiamo portato a compimento il #TaglioDeiParlamentari realizzando un'idea che per tanti anni ha giaciuto in un cassetto". Lo scrive in un tweet il sottosegretario alla Salute, Pierpaolo Sileri (M5S). Leggi su iltempo (Di lunedì 21 settembre 2020) Roma, 21 set. (Adnkronos) - ", un sì al 70%. Per il quale voglio ringraziare i cittadini, che vogliono una politica in grado di portare avanti le idee e realizzarle. Oggi abbiamo portato a compimento il #TaglioDeiParlamentari realizzando un'che per tantiha giaciuto in un". Lo scrive in un tweet il sottosegretario alla Salute, Pierpaolo(M5S).

TV7Benevento : Referendum: Sileri, 'realizzata idea per anni nel cassetto'... - Raf17Pallotto : RT @NOSTATO: 'Referendum, Sileri: la matita è disinfettata'. Potete finalmente infilarvela su per il culo! - MicheleGuetta : RT @NOSTATO: 'Referendum, Sileri: la matita è disinfettata'. Potete finalmente infilarvela su per il culo! - AlessandroFusi9 : RT @NOSTATO: 'Referendum, Sileri: la matita è disinfettata'. Potete finalmente infilarvela su per il culo! - iltruffone : RT @NOSTATO: 'Referendum, Sileri: la matita è disinfettata'. Potete finalmente infilarvela su per il culo! -

Ultime Notizie dalla rete : Referendum Sileri Referendum: Sileri, 'realizzata idea per anni nel cassetto' Il Tempo Risultati referendum 2020, DIRETTA LIVE: il Sì vicino al 70%

Referendum taglio dei parlamentari ... Lo ha ribadito il viceministro della Salute Pierpaolo Sileri, parlando di queste e di simili come procedure che devono diventare prassi in quella che ha definito ...

Referendum 2020, la DIRETTA LIVE: seggi ancora aperti. Affluenza al 39,38%

Referendum 2020, tutti gli aggiornamenti in diretta del voto sul taglio dei parlamentari: secondo giorno di voto al via. Alle ore 23 l’affluenza è stata dell’39,38% Urne di nuovo aperte per il referen ...

Salvini al voto, dimentica di sanificarsi le mani. Uscendo dice: “Ciumbia! Lo farò subito” VIDEO

Salvini al voto a Milano. Il leader della Lega dimentica di sanificarsi le mani, ai cronisti dice: “Ciumbia! Lo farò subito”. Salvini al voto. Il leader della Lega si è recato al seggio elettorale di ...

Referendum taglio dei parlamentari ... Lo ha ribadito il viceministro della Salute Pierpaolo Sileri, parlando di queste e di simili come procedure che devono diventare prassi in quella che ha definito ...Referendum 2020, tutti gli aggiornamenti in diretta del voto sul taglio dei parlamentari: secondo giorno di voto al via. Alle ore 23 l’affluenza è stata dell’39,38% Urne di nuovo aperte per il referen ...Salvini al voto a Milano. Il leader della Lega dimentica di sanificarsi le mani, ai cronisti dice: “Ciumbia! Lo farò subito”. Salvini al voto. Il leader della Lega si è recato al seggio elettorale di ...