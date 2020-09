Referendum, Exit Poll: il sì al 60-64% – La diretta (Di lunedì 21 settembre 2020) Si sono chiusi alle ore 15 i seggi sul Referendum costituzionale. Le modifiche prevedono un taglio del 36,5% dei componenti della Camera e del Senato che porterebbe a una diminuzione di 345 seggi. Nello specifico i deputati della Camera scenderebbero da 630 a 400, e da 315 a 200 al Senato. Ieri alla chiusura delle urne il dato sull’affluenza secondo YouTrend era al 40,1%. 15.00 - 21 settembre In base al primo Exit Poll del consorzio Opinio Italia per la Rai, il “Sì” per il taglio dei parlamentari raggiunge una forchetta del 60-64%. Il “No” è al 36-40% Leggi anche: Referendum, neanche il Coronavirus ferma “nonna Lisa”: al seggio per votare alla soglia dei 109 anni – Video e fotoReferendum, il ... Leggi su open.online (Di lunedì 21 settembre 2020) Si sono chiusi alle ore 15 i seggi sulcostituzionale. Le modifiche prevedono un taglio del 36,5% dei componenti della Camera e del Senato che porterebbe a una diminuzione di 345 seggi. Nello specifico i deputati della Camera scenderebbero da 630 a 400, e da 315 a 200 al Senato. Ieri alla chiusura delle urne il dato sull’affluenza secondo YouTrend era al 40,1%. 15.00 - 21 settembre In base al primodel consorzio Opinio Italia per la Rai, il “Sì” per il taglio dei parlamentari raggiunge una forchetta del 60-64%. Il “No” è al 36-40% Leggi anche:, neanche il Coronavirus ferma “nonna Lisa”: al seggio per votare alla soglia dei 109 anni – Video e foto, il ...

Corriere : ?? ULTIM'ORA – I PRIMI EXIT POLL Referendum 60-64% per il 'Sì' 36-40 per il 'No' - you_trend : ?? Come seguire le #elezioni e il #referendum? Alle 15:00, alla chiusura dei seggi, ci saranno: ?? I nostri instant… - RaiNews : I primi exit poll sul #referendum: il sì tra il 60% e il 64% #EXITPOLL - DavelloStefano : In base al primo exit poll del Consorzio Opinio Italia per la Rai, vince il #Sì al referendum sul… - fbordo : RT @strange_days_82: Capezzone sui dati exit poll e referendum #QuartaRepubblica #Capezzone @Capezzone -