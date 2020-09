Raccontami una storia e ti creo un aperitivo #aperistorie

Leggi su tvzap.kataweb

(Di lunedì 21 settembre 2020) Da domenica 20 settembre alle ore 12.50 ha preso il viail nuovo programma settimanale di La7, che segna il ritorno di Rossella Brescia alla conduzione di un programma televisivo. Insieme a lei il bartender campione del mondo Bruno Vanzan e l’executive chef Roberto Valbuzzi. Nel corso di ogni puntata, la conduttrice intervisterà in location esclusive due famosi ospiti e prenderà con loro il perfettoglamour. La personalità e laraccontata dai protagonisti nel corso della trasmissione saranno di ispirazione per il cocktail creato dal bartender Bruno Vanzan e per la ricetta esclusiva dell’executive chef Roberto Valbuzzi, che avrà come co-protagonista la patatina Rustica di San Carlo. L’è il rito che mette tutti d’accordo e ...