PSG | Tuchel | «Mbappé e Di Maria straordinari» – VIDEO

(Di lunedì 21 settembre 2020)ha parlato della prestazione offerta da Mbappé e Diin Ligue 1: le dichiarazioni del tecnico del PSG –Thomas, allenatore del PSG, ha commentato in conferenza stampa la vittoria conquistata in Ligue 1 contro il Nizza. «Mbappé e Disono stati», ha sottolineato il tecnico tedesco. Entrambi i calciatori sono andati a segno nel primo tempo. Leggi su Calcionews24.com

21/09/2020 - Il Paris Saint Germain si è sbloccato. Dopo due sconfitte iniziali e la soffertissima vittoria ottenuta nel recupero contro il Metz, nella quarta giornata di Ligue 1 i campioni di Francia ...Il match della quarta giornata della Ligue 1 ha visto il Paris Saint-Germain battere nettamente il Nizza. La squadra di Thomas Tuchel non ha avuto problemi nel portare a casa i tre punti. La rete di M ...Il Paris Saint-Germain torna a pensare a Kalidou Koulibaly. La trattativa per portare in Francia Milan Skriniar avrebbe subito un rallentamento negli ultimi giorni: l'intermediario Marcelo Simonian po ...