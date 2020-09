Per andare dove non sai, devi passare per dove non sai. Un racconto sulla Next Generation (Di lunedì 21 settembre 2020) di Mattia Insolia Mio padre diceva che “per andare dove non sai, devi passare per dove non sai”; era il suo motto, lo ripeteva sempre. Lui però è stato stirato dal 64 che schizzava per via Polo e quindi, forse, la sua non era una gran tattica. Avevo sedici anni quand’è successo e, arrabbiato col mondo intero, il giorno del funerale ho deciso di sapere con esattezza ... Leggi su wired (Di lunedì 21 settembre 2020) di Mattia Insolia Mio padre diceva che “pernon sai,pernon sai”; era il suo motto, lo ripeteva sempre. Lui però è stato stirato dal 64 che schizzava per via Polo e quindi, forse, la sua non era una gran tattica. Avevo sedici anni quand’è successo e, arrabbiato col mondo intero, il giorno del funerale ho deciso di sapere con esattezza ...

matteosalvinimi : Non smetterò mai di lottare per il futuro dei nostri figli e del nostro Paese, perché credo nell’instancabile forza… - vladiluxuria : Non capisco il senso di dividere le liste elettorali tra uomini e donne, non sarebbe meglio avere solo registri co… - ManuBaio : #Lazio: per #Bastos spunta la pista araba. Può andare all'@AlShababSaudiFC . Sempre in corsa i turchi del @ibfk2014… - _Harrymyheart : RT @domxshe: guardate che H sta vendendo a napoli per vendere le sue angurie quindi io direi di andare ad assaggiarle e tornare a casa feli… - DonDieg83214300 : #GiornataMondialeAlzheimer Sono stati, per me e mia sorella, gli anni più brutti della nostra vita Ti allontanarv… -

Ultime Notizie dalla rete : Per andare Tornate, sbrigatevi. Ma per andare dove? - Paul B. Preciado Internazionale MATERA, REGGIO CALABRIA, CROTONE: ELEZIONI COMUNALI DIRETTA/ Risultati, affluenza 50%

Due persone sono state denunciate dalla Polizia a Matera dopo aver votato per le Elezioni Comunali 2020 e referendum. Secondo quanto riportato dall’Ansa, avevano fotografato con il cellulare la scheda ...

Elezioni regionali e referendum: quei seggi a prova di assembramenti

Mascherine obbligatorie, gel igienizzante e percorsi anti-assembramento non sono bastati. Non del tutto almeno. Ieri infatti, per buona parte della giornata, i seggi della Capitale sono apparsi semi-d ...

Mercato Juve: Morata in prestito, Dzeko in stallo. Le ultimissime news

Alvaro Morata è diventato una possibilità concreta per il mercato della Juventus, ancora a caccia di un centravanti. In primis perché l'ex bianconero, a sua volta, si è ritrovato non più indispensabil ...

Due persone sono state denunciate dalla Polizia a Matera dopo aver votato per le Elezioni Comunali 2020 e referendum. Secondo quanto riportato dall’Ansa, avevano fotografato con il cellulare la scheda ...Mascherine obbligatorie, gel igienizzante e percorsi anti-assembramento non sono bastati. Non del tutto almeno. Ieri infatti, per buona parte della giornata, i seggi della Capitale sono apparsi semi-d ...Alvaro Morata è diventato una possibilità concreta per il mercato della Juventus, ancora a caccia di un centravanti. In primis perché l'ex bianconero, a sua volta, si è ritrovato non più indispensabil ...