Muore a 105 anni ad Arzachena | la notizia commuove la sua città natale

furiadicheb1985 : RT @PisaConnection: QUINEWS #Pisa: E' morta Angelina Mortellaro, aveva 105 anni - MaraBussani : RT @PisaConnection: QUINEWS #Pisa: E' morta Angelina Mortellaro, aveva 105 anni - PisaConnection : QUINEWS #Pisa: E' morta Angelina Mortellaro, aveva 105 anni -

Ultime Notizie dalla rete : Muore 105

Gallura Oggi

L'Amministrazione Comunale di Pisa esprime il proprio cordoglio per la scomparsa di Angelina Mortellaro, la nonna centenaria che aveva festeggiato il raggiungimento dei 105 anni proprio due giorni fa, ...Sono 449 le persone attualmente positive al Coronavirus in tutta la Provincia di Verona. 13 casi in più nelle ultime 24 ore. Lo rende noto la Regione Veneto nel report delle 17 di lunedì 14 settembre.Uno. Due. Tre. Quattro. Cinque. Sei. Sette. Otto. Nove. Dieci. Undici. Dodici. Tredici. Ecco, è questo il tempo che intercorre fra la morte di un neonato e quella di un altro. 13 secondi, un numero co ...