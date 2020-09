Milan-Bologna 2-0, Mihajlovic: “Ibrahimovic ha fatto la differenza” (Di lunedì 21 settembre 2020) “La partita è stata abbastanza equilibrata. Siamo stati in partita fino alla fine, abbiamo fatto più tiri in porta degli avversari ma gli episodi sono stati decisivi. E la differenza l’ha fatta Ibrahimovic”. Queste le dichiarazioni di Sinisa Mihajlovic dopo la sconfitta del suo Bologna per 2-0 contro il Milan all’esordio in Serie A. A San Siro decisivi i due gol di Ibrahimovic e le parate di Donnarumma nel finale: “Maledetto il giorno che l’ho fatto esordire perché contro le mie squadre fa sempre i miracoli – ha scherzato ai microfoni di Sky Sport a proposito del portiere rossonero che esordì proprio sotto la guida tecnica del serbo – Ma sono contento per lui in ogni caso”. Poi sul mercato: “Abbiamo deciso di puntare ... Leggi su sportface (Di lunedì 21 settembre 2020) “La partita è stata abbastanza equilibrata. Siamo stati in partita fino alla fine, abbiamopiù tiri in porta degli avversari ma gli episodi sono stati decisivi. E la differenza l’ha fatta Ibrahimovic”. Queste le dichiarazioni di Sinisadopo la sconfitta del suoper 2-0 contro ilall’esordio in Serie A. A San Siro decisivi i due gol di Ibrahimovic e le parate di Donnarumma nel finale: “Maledetto il giorno che l’hoesordire perché contro le mie squadre fa sempre i miracoli – ha scherzato ai microfoni di Sky Sport a proposito del portiere rossonero che esordì proprio sotto la guida tecnica del serbo – Ma sono contento per lui in ogni caso”. Poi sul mercato: “Abbiamo deciso di puntare ...

