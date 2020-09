Manila Gorio “flirt segreto con Pierpaolo Pretelli | passione prima del GF Vip poi è sparito”

(Di lunedì 21 settembre 2020) Tra, conduttrice transessuale, e, concorrente dell’attuale edizione del GF Vip, ci sarebbe stata una relazione passionale, come raccontato dalla stessain una intervista a GossipeTv, alla vigilia della terza puntata del programma di Canale 5. Dopo un inizio piuttosto “soft” ecco che arriva il primo presunto scandalo pronto ad entrare... L'articolo“flirtcondel GF Vip poi è sparito” proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

blogtivvu : Manila Gorio “flirt segreto con Pierpaolo Pretelli prima del GF Vip” - limortaccitu_a : RT @MusicTV_ITA: Manila Gorio ogni sei mesi se ne esce con questi presunti flirt con dei personaggi famosi #GFVIP - MusicTV_ITA : Manila Gorio ogni sei mesi se ne esce con questi presunti flirt con dei personaggi famosi #GFVIP - fabspice84 : #GFVIP Manila Gorio che su instagram fa le storie su Pierpaolo lasciando intendere che hanno avuto una storia. Tutt… -

Ultime Notizie dalla rete : Manila Gorio

Novella 2000

Tra Manila Gorio, conduttrice transessuale, e Pierpaolo Petrelli, concorrente dell’attuale edizione del GF Vip, ci sarebbe stata una relazione passionale, come raccontato dalla stessa Gorio in una int ...In maniera del tutto inaspettata Manila Gorio ha confessato di aver avuto una liaison con Pierpaolo Petrelli prima che lui entrasse nella casa del GF Vip e prima ancora che scoppiasse la pandemia da C ...Pierpaolo Pretelli è uno dei concorrenti di questa edizione del GF Vip. E il ragazzo è subito riuscito a conquistare il cuore degli altri inquilini della casa più spiata dagli italiani grazie alla sua ...