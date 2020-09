Malati di tiroide? Ecco gli aiuti da parte dell’Inps

(Di lunedì 21 settembre 2020) Chi soffre di tiroide ha diritto a un aiuto da parte dell’Inps, tanto che in Rete si sta parlando di un «Bonus tiroide». In realtà non si tratta di un «bonus», ma di un’indennità (fino a un massimo di 550 euro) per chi ha un’invalidità superiore al 74%. Insomma, una cosa un po’ diversa.

qui_finanza : “Bonus tiroide”? A cosa hanno diritto i malati di tiroide, facciamo chiarezza Anche se in Rete si parla impropriame… - razorblack66 : RT @magicaGrmente22: Quando leggo diritti mi viene da piangere sapendo la realtà poi com'è. “Bonus tiroide”? A cosa hanno diritto i malati… - leone52641 : RT @magicaGrmente22: Quando leggo diritti mi viene da piangere sapendo la realtà poi com'è. “Bonus tiroide”? A cosa hanno diritto i malati… - Cristin97215062 : RT @magicaGrmente22: Quando leggo diritti mi viene da piangere sapendo la realtà poi com'è. “Bonus tiroide”? A cosa hanno diritto i malati… - osservando001 : RT @magicaGrmente22: Quando leggo diritti mi viene da piangere sapendo la realtà poi com'è. “Bonus tiroide”? A cosa hanno diritto i malati… -

Ultime Notizie dalla rete : Malati tiroide

QuiFinanza

Chi soffre di tiroide ha diritto a qualche forma di aiuto da parte dell’Inps? Fortunatamente la risposta è sì. In Rete impropriamente si parla di “Bonus tiroide”, ma a tutti gli effetti si tratta di u ...Roma - L’inps prevede un assegno mensile fino a 550 euro per chi soffre di tiroide. Si tratta di un’indennità di accompagnamento che erroneamente in rete viene chiamato Bonus tiroide. In realtà l’Inp ...Insieme agli Esperti di Proiezionidiborsa vedremo in due minuti come richiedere all’INPS un assegno mensile di 550 euro per chi soffre di tiroide. Si parla in modo improprio di un bonus tiroide perché ...