Live Non è la D’Urso è scontro tra Alba Parietti e Caterina Collovati per una foto di Arisa (Di lunedì 21 settembre 2020) Alba Parietti si scaglia contro Caterina Collovati a “Live – Non è la D’Urso” per colpa di una foto di Arisa. La cantante qualche tempo fa aveva postato uno scatto in costume che metteva in mostra i suo i rotolini e la foto ha messo uno contro l’altro Alba Parietti e Caterina Collovati. La Collovati aveva aspramente commentato la foto, ma la Parietti ha voluto difendere l’amica cantante, ingaggiando una lite con lei. Fra accuse e battutine, la Collavoti ha commentato: “Io faccio la giornalista, non so qual è il tuo lavoro. Minigonne, seduta sugli sgabelli, poi parli di cronaca ... Leggi su musicaetesti.myblog (Di lunedì 21 settembre 2020)si scaglia controa “– Non è la D’Urso” per colpa di unadi. La cantante qualche tempo fa aveva postato uno scatto in costume che metteva in mostra i suo i rotolini e laha messo uno contro l’altro. Laaveva aspramente commentato la, ma laha voluto difendere l’amica cantante, ingaggiando una lite con lei. Fra accuse e battutine, la Collavoti ha commentato: “Io faccio la giornalista, non so qual è il tuo lavoro. Minigonne, seduta sugli sgabelli, poi parli di cronaca ...

acmilan : Calcio is back, on Monday we face Bologna and tomorrow the Coach will be presenting the match, live on our App ???… - XFactor_Italia : Programmi per stasera? Noi non vediamo l’ora di assistere al concerto in streaming #ILoveBeirut del nostro… - Corriere : .@ilariacapua al #TDD2020: le pandemie non le fanno i virus, le fanno gli uomini. Siamo stati noi a portare in giro… - MarcoCherubin12 : RT @caledoniax2: Vi comunico che domani non potrò essere live, ci vediamo merculedì ???? buona serata giovincelli ?? - CrapanzanoRobin : RT @TUTTOJUVE_COM: LIVE TJ - La Juventus va avanti per Morata e conta di chiudere in tempi brevi. L'intreccio Milik - Dzeko non si sblocca… -