Le Regionali trainano il Referendum (Di lunedì 21 settembre 2020) L’affluenza definitiva al voto per il Referendum costituzionale è stata del 53,84% alla chiusura dei seggi. Come ha riportato il professor Roberto D’Alimonte su twitter, l’affluenza per Referendum è stata del 48% dove non si è votato alle Regionali e invece del 63% dove si è votato anche alle Regionali. Tuttavia, rileva il docente, non si è registrato nessun effetto sul sì e sul no. Secondo l’analisi del voto di Tecné, tra l’elettorato PD ha prevalso il No col 55%. Il No è stato maggioritario anche tra gli elettori di Italia Viva (77%) e La Sinistra (58%); tra l’elettorato del centrodestra avrebbe prevalso il Sì (75% FdI, 76% FI, 78% Lega).Il Covid non ha fermato l’affluenza: le mascherine, le ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 21 settembre 2020) L’affluenza definitiva al voto per ilcostituzionale è stata del 53,84% alla chiusura dei seggi. Come ha riportato il professor Roberto D’Alimonte su twitter, l’affluenza perè stata del 48% dove non si è votato allee invece del 63% dove si è votato anche alle. Tuttavia, rileva il docente, non si è registrato nessun effetto sul sì e sul no. Secondo l’analisi del voto di Tecné, tra l’elettorato PD ha prevalso il No col 55%. Il No è stato maggioritario anche tra gli elettori di Italia Viva (77%) e La Sinistra (58%); tra l’elettorato del centrodestra avrebbe prevalso il Sì (75% FdI, 76% FI, 78% Lega).Il Covid non ha fermato l’affluenza: le mascherine, le ...

Affluenza alta a Macerata,

Crolla l'affluenza alle urne. E il Sud volta le spalle al M5s

sostenendo le imprese del territorio e l’occupazione giovanile come motore trainate della ripresa del comparto industriale. “Il nostro appello si rivolge ai nuovi organi eletti delle regioni e delle ...Spero che non sia un traino del voto alla Regione ma un sentire dei maceratesi che si prendono questa responsabilità di affidare le chiavi a qualcuno che scelgono loro. Penso che in ogni caso quella ...Una sezione elettorale a Genova chiusa per oltre un'ora dopo che si è saputo che il presidente di seggio era stato ricoverato nella notte per sospetta infezione da Covid. Isolati e rimpiazzati i sei s ...