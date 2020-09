L' As Roma fa un pasticcio su Diawara | verso sconfitta a tavolino

(Di lunedì 21 settembre 2020) Il giudice sportivo di serie A si riunirà domani per decidere sulla prima giornata di campionato, e per lasi profila con ogni probabilità uno 0-3 anella partita di sabato sera al Bentegodi contro il Verona, dopo la mancata inclusione dinella lista dei 25: è quanto emerge dai regolamenti sulle liste delle rose e dal precedente di Sassuolo-Pescara del 2016.Laaveva poi schierato il centrocampista, rimasto nella lista Under 22 come l’anno scorso, e ora attende il giudice sportiva, pronta a fare ricorso: nessun vantaggio, sarà la tesi difensiva, è stato tratto dalla mancata inclusione dinella lista di 25, dove rimanevano 4 slot liberi per includere il giocatore.

