Kate Middleton umilia William in pubblico: “Brutto gesto…” (Di lunedì 21 settembre 2020) La famiglia reale britannica è da sempre al centro dell’attenzione dei media internazionali e di recente a destare particolare interesse sono state alcune parole rivolte in pubblico da Kate Middleton nei confronti del marito William. Ecco cosa è successo. Kate Middleton e William La duchessa di Cambridge, Kate Middleton, è intervenuta durante una discussione tra … L'articolo Kate Middleton umilia William in pubblico: “Brutto gesto…” proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di lunedì 21 settembre 2020) La famiglia reale britannica è da sempre al centro dell’attenzione dei media internazionali e di recente a destare particolare interesse sono state alcune parole rivolte indanei confronti del marito. Ecco cosa è successo.La duchessa di Cambridge,, è intervenuta durante una discussione tra … L'articoloin: “Brutto gesto…” proviene da www.meteoweek.com.

MariaGraziaCar9 : RT @Molly182_: Se anche Kate Middleton è stata tradita, noi che speranze abbiamo? - MariaGraziaCar9 : RT @Eust0ma: ho appena letto del presuto tradimento del principe william e niente ragazzi, se è stata tradita e non apprezzata kate middlet… - MariaGraziaCar9 : RT @dreaminglondonx: OMG Kate Middleton ha le tette e non ha paura di mostrarle a suo marito. che enormissima troia -.-' bitch please - infoitcultura : Kate Middleton e Meghan Markle, le scelte di abbigliamento che le accomunano - infoitcultura : Kate Middleton adora gli stessi gioielli di Meghan Markle -