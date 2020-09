Juventus su Morata: le cifre (Di lunedì 21 settembre 2020) La trattativa per Dzeko s’è fatta lunga e tortuosa, troppo, forse, per le necessità della Juve. Che spera di regalare presto un attaccante ad Andrea Pirlo. Per questo il club bianconero ha cambiato obiettivo per l’attacco, virando su Alvaro Morata. Lo riporta Sky Sport. L’attaccante spagnolo, ora all’Atletico Madrid ma con un passato proprio alla Juve, è tornato prepotentemente sul taccuino di Paratici. Con Dzeko ormai sempre più lontano da Torino la Juve ha deciso di virare decisamente verso altri lidi, stanca dell’attesa. Morata completerebbe quindi il reparto offensivo composto ora da Ronaldo, Dybala e Kulusevski. Un ritorno gradito per la piazza e per Pirlo, che ha giocato con l’attaccante e ne conosce le qualità, anche in fase di non possesso e di costruzione della ... Leggi su italiasera (Di lunedì 21 settembre 2020) La trattativa per Dzeko s’è fatta lunga e tortuosa, troppo, forse, per le necessità della Juve. Che spera di regalare presto un attaccante ad Andrea Pirlo. Per questo il club bianconero ha cambiato obiettivo per l’attacco, virando su Alvaro. Lo riporta Sky Sport. L’attaccante spagnolo, ora all’Atletico Madrid ma con un passato proprio alla Juve, è tornato prepotentemente sul taccuino di Paratici. Con Dzeko ormai sempre più lontano da Torino la Juve ha deciso di virare decisamente verso altri lidi, stanca dell’attesa.completerebbe quindi il reparto offensivo composto ora da Ronaldo, Dybala e Kulusevski. Un ritorno gradito per la piazza e per Pirlo, che ha giocato con l’attaccante e ne conosce le qualità, anche in fase di non possesso e di costruzione della ...

