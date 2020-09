Inter, Barella è il leader del centrocampo di Antonio Conte (Di lunedì 21 settembre 2020) Un'ascesa costante e impressionante. Da bella speranza a leader del presente e del futuro. In Nazionale, certo. Ma soprattutto con l'Inter, dove in pochissimi mesi ha conquistato tutti. Nicolò Barella ... Leggi su gazzetta (Di lunedì 21 settembre 2020) Un'ascesa costante e impressionante. Da bella speranza adel presente e del futuro. In Nazionale, certo. Ma soprattutto con l', dove in pochissimi mesi ha conquistato tutti. Nicolò...

Inter : ?? | FORMAZIONI Ecco i nostri 1?1? titolari per #InterPisa 1 Handanovic; 33 D'Ambrosio, 95 Bastoni, 11 Kolarov; 9… - Inter : ?? | FORMAZIONI Tra meno di 3?0? minuti in campo per #InterLugano: ecco gli 11 nerazzurri scelti da mister Conte ??… - MaksCardenas : @MauricioVR11 @Inter_es Barella - KayeMenner : RT @paoloigna1: E dire che qualche tifoso interista pensava fosse un mezzo bidone... #Barella - MagicoMagicoEmi : RT @passione_inter: VIDEO - Inter, Barella è il vero top player. Conte ha già il suo tuttocampista! - -