In Puglia è avanti Emiliano (Di lunedì 21 settembre 2020) Secondo le proiezioni il governatore uscente sostenuto dal centrosinistra è in vantaggio su Raffaele Fitto di circa 7 punti Leggi su ilpost (Di lunedì 21 settembre 2020) Secondo le proiezioni il governatore uscente sostenuto dal centrosinistra è in vantaggio su Raffaele Fitto di circa 7 punti

rtl1025 : ?? #Exitpoll: nelle #Regioni, sono avanti #Zaia in #Veneto 72-76%, #Toti in #Liguria 51-55%, #Acquaroli nelle… - sole24ore : #Exitpoll, #referendum: vince il sì. Toscana, avanti centro-sinistra. Puglia, testa a testa Emiliano-Fitto. Centro-… - gualtierieurope : A sostegno di @micheleemiliano perché il suo lavoro straordinario in #Puglia vada avanti per altri 5 anni. Il Sud s… - AngieFerrante : RT @fattoquotidiano: A VOTO FATTO Regionali, proiezioni: in Toscana Giani avanti. In Puglia Emiliano in vantaggio del 6% su Fitto. Plebisc… - minuto84 : Inutile girarci intorno con la vittoria del #No al #ReferendumCostituzionale2020 e le probabili vittorie alle… -