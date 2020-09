In fila sotto il sole per la scheda elettorale. La Raggi prende in giro i romani (Di lunedì 21 settembre 2020) La Raggi continua a prendere in giro i romani. Ha assicurato che è tutto a posto ma...chissà se si riferiva a quello che sta accadendo in queste ore davanti all'anagrafe di via Petroselli. Lì ci sono una trentina di romani in fila sotto il sole per avere la scheda elettorale. E pensare che manca una manciata di ore alla fine dell'election day. Roba da non crederci. Via Petroselli, Anagrafe centrale di Roma, 3 ore da chiusura seggi: oltre 30 persone in fila in strada al sole per avere la scheda elettorale. Disagi e disservizi. Quando la Giunta Raggi ha detto che è tutto a posto, si riferiva a ... Leggi su iltempo (Di lunedì 21 settembre 2020) Lacontinua are in. Ha assicurato che è tutto a posto ma...chissà se si riferiva a quello che sta accadendo in queste ore davanti all'anagrafe di via Petroselli. Lì ci sono una trentina diinilper avere la. E pensare che manca una manciata di ore alla fine dell'election day. Roba da non crederci. Via Petroselli, Anagrafe centrale di Roma, 3 ore da chiusura seggi: oltre 30 persone inin strada alper avere la. Disagi e disservizi. Quando la Giuntaha detto che è tutto a posto, si riferiva a ...

Ernesto29296958 : RT @tempoweb: In fila sotto il sole per la scheda elettorale. La Raggi prende in giro i romani #scheda #elezioni #virginiaraggi #anagrafe… - Vito_Cipolla : RT @tempoweb: In fila sotto il sole per la scheda elettorale. La Raggi prende in giro i romani #scheda #elezioni #virginiaraggi #anagrafe… - avatar1dory : RT @tempoweb: In fila sotto il sole per la scheda elettorale. La Raggi prende in giro i romani #scheda #elezioni #virginiaraggi #anagrafe… - tempoweb : In fila sotto il sole per la scheda elettorale. La Raggi prende in giro i romani #scheda #elezioni #virginiaraggi… - antidisagio1 : RT @Rougenoir1978: -Gobbi peggiorati sotto ogni aspetto -Caos societario -Pressioni di Agnelli per il decimo scudetto di fila -Pressioni pe… -

Ultime Notizie dalla rete : fila sotto In fila sotto il sole per la scheda elettorale. La Raggi prende in giro i romani Il Tempo In fila sotto il sole per la scheda elettorale. La Raggi prende in giro i romani

La Raggi continua a prendere in giro i romani. Ha assicurato che è tutto a posto ma...chissà se si riferiva a quello che sta accadendo in queste ore davanti all'anagrafe di via Petroselli. Lì ci sono ...

La grande fuga dell’Ursus con l’Audax. Cronaca di un’evasione dall’anima di Trieste

Massimiliano Penazzi ricostruisce in un racconto edito da MgsPress la vicenda del 2 marzo 2011 e la storia della gru-pontone Gli antichi lo sapevano bene, quando si sceglie un nome si scrive già un d ...

Riparte la serie A del basket: speciale 98esimo campionato parte 1

PESARO – Sabato prossimo inizierà il 98esimo campionato di basket italiano di serie A e questa è già una bella notizia, ma inutile nasconderlo, non sarà un campionato come tutti gli altri. Non può ess ...

La Raggi continua a prendere in giro i romani. Ha assicurato che è tutto a posto ma...chissà se si riferiva a quello che sta accadendo in queste ore davanti all'anagrafe di via Petroselli. Lì ci sono ...Massimiliano Penazzi ricostruisce in un racconto edito da MgsPress la vicenda del 2 marzo 2011 e la storia della gru-pontone Gli antichi lo sapevano bene, quando si sceglie un nome si scrive già un d ...PESARO – Sabato prossimo inizierà il 98esimo campionato di basket italiano di serie A e questa è già una bella notizia, ma inutile nasconderlo, non sarà un campionato come tutti gli altri. Non può ess ...