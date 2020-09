Il partito di Conte c’è già: la lunga lista di funzionari e burocrati al servizio del premier (Di lunedì 21 settembre 2020) Non ama i riflettori, nonostante l’ormai celebre frase sul “lavorare col favore delle tenebre”. E non si candida, preferendo evitare di schierarsi salvo quando non è proprio possibile fare altrimenti. Eppure il partito di Conte, quasi etereo, esiste e funziona anche discretamente bene. A comporlo, una lunga lista di burocrati, funzionari, diplomatici, tutti uniti intorno a un premier che, nonostante il momento difficilissimo del governo giallorosso, ha fatto e farà di tutto per non perdere le chiavi di Palazzo Chigi prima del tempo. Un gruppo quasi invisibile che si è cementato al momento della nascita dell’allenza tra Pd e Cinque Stelle, dopo lo strappo tra il Movimento e la Lega di Matteo Salvini. L’Espresso ha ... Leggi su ilparagone (Di lunedì 21 settembre 2020) Non ama i riflettori, nonostante l’ormai celebre frase sul “lavorare col favore delle tenebre”. E non si candida, preferendo evitare di schierarsi salvo quando non è proprio possibile fare altrimenti. Eppure ildi, quasi etereo, esiste e funziona anche discretamente bene. A comporlo, unadi, diplomatici, tutti uniti intorno a unche, nonostante il momento difficilissimo del governo giallorosso, ha fatto e farà di tutto per non perdere le chiavi di Palazzo Chigi prima del tempo. Un gruppo quasi invisibile che si è cementato al momento della nascita dell’allenza tra Pd e Cinque Stelle, dopo lo strappo tra il Movimento e la Lega di Matteo Salvini. L’Espresso ha ...

fattoquotidiano : Se il Pd perde le elezioni il governatore può aprire la crisi nel partito, aiutato da “Repubblica” di Elkann [di… - UPistozzi : @pisto_gol @Gazzetta_it Allegri non ha mai fatto 3412 in possesso. E' partito riprendendo il 352 di Conte (che in n… - gmilanka : @Giorgiolaporta Ma cosa C'entra Conte,è il Parlamento che ha votato ed è già legge sempre se sai come funziona il P… - Donatel76930429 : @gustinicchi FdI non è opposizione.Ha gioito con Conte riguardo al Recovery fund e quello che pensa rispetto al par… - CarloPoltronier : Esiste ancora qualche grillino che crede di aver votato per un partito anti-sistema? -

Ultime Notizie dalla rete : partito Conte Conte sogna di farsi il partito: ecco chi vuole imbarcare ilGiornale.it Nuovi passi avanti contro i tumori al seno più difficili da curare

«Circa due terzi delle italiane sono colpite dalla forma HR+/HER2 negativa - spiega Pierfranco Conte, direttore della Divisione di ... ovvero il tempo prima che il cancro si diffonda ad altre parti ...

Vidal Inter, il cileno arriva all'Humanitas per le visite mediche

Vidal Inter, il centrocampista cileno, è sbarcato ieri a Milano per iniziare la sua nuova avventura in nerazzurro alla corte di Antonio Conte Vidal Inter, il centrocampista cileno, è sbarcato ieri a M ...

Cattedre vuote, come riempirle

La scuola è uno specchio che riflette il futuro di un Paese. Le aule chiuse per sei mesi sono state una ferita tremenda e la recente riapertura è una gran bella notizia. Le difficoltà logistiche sono ...

