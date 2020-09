"Il Napoli sostiene Vincenzo De Luca": incredibile tweet di De Laurentiis, ma i tifosi si dissociani (Di lunedì 21 settembre 2020) "Cari campani, il Napoli sostiene la candidatura di De Luca per il secondo quinquennio di presidenza della Campania. Oggi è l'unico politico che può risollevare le sorti della Regione a livello nazionale e internazionale. Non abbiate dubbi. È lui l'uomo migliore del momento". Il tweet, nel giorno del voto del presidente Aurelio De Laurentiis che ha confermato il suo appoggio al presidente uscente alle elezioni regionali, ha creato un polverone. Ha scatenato una serie di reazioni, tra cui diverse negative nei commenti sull'opportunità e in particolare, scrive il Mattino. sul fatto che il Napoli sostenga la candidatura: "Non può usare il Napoli per fare propaganda politica ad un suo amico. Parli a nome suo, non ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 21 settembre 2020) "Cari campani, illa candidatura di Deper il secondo quinquennio di presidenza della Campania. Oggi è l'unico politico che può risollevare le sorti della Regione a livello nazionale e internazionale. Non abbiate dubbi. È lui l'uomo migliore del momento". Il, nel giorno del voto del presidente Aurelio Deche ha confermato il suo appoggio al presidente uscente alle elezioni regionali, ha creato un polverone. Ha scatenato una serie di reazioni, tra cui diverse negative nei commenti sull'opportunità e in particolare, scrive il Mattino. sul fatto che ilsostenga la candidatura: "Non può usare ilper fare propaganda politica ad un suo amico. Parli a nome suo, non ...

