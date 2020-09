I nanocristalli dorati rendono più efficienti i dispositivi fotovoltaici

Leggi su meteoweb.eu

(Di lunedì 21 settembre 2020) Ottimizzare l’energia prodotta dai, recuperando la luce sprecata. Questa l’obiettivo raggiunto dai ricercatori di Milano–Bicocca, realizzato attraverso nuovi nanoscristalli fluorescenti, drogati con pochi grammi di oro, in grado di assorbire e manipolare lo spettro solare e trasformare una frazione dei fotoni sprecati in modo che possano essere utilizzati dai. I risultati di questa ricerca, dal titolo “High Photon Upconversion Efficiency with Hybrid Triplet Sensitizers by Ultrafast Hole-Routing in Electronic-Doped Nanocrystals“ (doi: 10.1002/adma.202002953) sono stati appena pubblicati su Advanced Materials. Per rendere più, come ad esempio le celle solari, ...