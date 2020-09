Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini furioso con Francesca Pepe: ‘Sei una gran maleducata’ (Di martedì 22 settembre 2020) I ‘vipponi’ del grande Fratello Vip non sono sempre facili da gestire, e lo sa bene Alfonso Signorini che nel corso della terza puntata in onda lunedì 21 settembre su Canale 5 si trova a rimproverare con toni molto aspri Franceska Pepe. grande Fratello Vip 5 terza puntata, Fausto Leali squalificato: ‘Una battuta del cavolo’ Il rimprovero di Alfonso Signorini Tutto parte dalla lite che in settimana ha visto contrapposti Tommaso Zorzi Franceska (con tanto di tormentone già virale “Sorpresone!”) che si sono lanciati frecciatine a raffica. In puntata la Pepe dice tutto e il contrario di tutto contraddicendosi da sola e tra le altre cose ... Leggi su tvzap.kataweb (Di martedì 22 settembre 2020) I ‘vipponi’ delVip non sono sempre facili da gestire, e lo sa beneche nel corso della terza puntata in onda lunedì 21 settembre su Canale 5 si trova a rimproverare con toni molto aspri FranceskaVip 5 terza puntata, Fausto Leali squalificato: ‘Una battuta del cavolo’ Il rimprovero diTutto parte dalla lite che in settimana ha visto contrapposti Tommaso Zorzi Franceska (con tanto di tormentone già virale “Sorpresone!”) che si sono lanciati frecciatine a raffica. In puntata ladice tutto e il contrario di tutto contraddicendosi da sola e tra le altre cose ...

GrandeFratello : La decisione di Grande Fratello su Fausto Leali è arrivata: è ufficialmente squalificato e deve immediatamente abba… - GrandeFratello : Le luci illuminano la Casa di Cinecittà, in una lunga serata che lascerà tutti i protagonisti di #GFVIP completamen… - Corriere : Fausto Leali espulso dal «Grande Fratello Vip» dopo le frasi razziste - laboldrinixx : RT @sonofrafra: x: perché guardi grande fratello anche non in prima serata? io: niente, quest’anno la casa è ordinata bene #GFVIP https://… - Fata72566952 : RT @GiuliaGarau3: Un applauso agli italiani che hanno votato si,l’ennesima conferma che siamo un paese di pecoroni al pascolo,disinformati… -