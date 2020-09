Grande Fratello Vip 5, Patrizia De Blanck attacca Alba Parietti: lei interviene in diretta (Di lunedì 21 settembre 2020) Patrizia De Blanck nei suoi pochi giorni di permanenza al Grande Fratello Vip 5 ha già attaccato tutti e tutte tra cui Alba Parietti e Maria Teresa Ruta. Entrambe adesso hanno risposto alla contessa, la prima telefonando in diretta nel reality di Alfonso Signorini, la seconda una volta entrata come concorrente nello stesso. Patrizia De Blanck attacca Alba Parietti al GF Vip 5: la replica in diretta Vi avevamo già informato dell’attacco nei giorni scorsi al Grande Fratello Vip 5 di Patrizia De Blanck ad Alba Parietti. La contessa ... Leggi su tutto.tv (Di lunedì 21 settembre 2020)Denei suoi pochi giorni di permanenza alVip 5 ha giàto tutti e tutte tra cuie Maria Teresa Ruta. Entrambe adesso hanno risposto alla contessa, la prima telefonando innel reality di Alfonso Signorini, la seconda una volta entrata come concorrente nello stesso.Deal GF Vip 5: la replica inVi avevamo già informato dell’attacco nei giorni scorsi alVip 5 diDead. La contessa ...

